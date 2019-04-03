В Италии продается дом стоимостью 59 долларов

Они предложили всем желающим принять участие в лотерее, победитель которой станет счастливым обладателем престижной недвижимости.

Трехэтажный каменный дом площадью 120 кв. метров расположен на высоте 850 метров над уровнем моря в южной части окраины Карапелле-Кальвизио, красивой средневековой деревне в провинции Л Акуила (область Абруццо). Здание со сводчатыми кирпичными и каменными потолками оформлено в старинном стиле. В доме три спальни и две ванные комнаты, а также оригинальная каменная лестница, терраса в саду, виноградные лозы которые обвивают дверные рамы. Владелец недвижимости британец Джейми Эббот сдавал этот дом на одной из популярных онлайн-платформ по цене 82 евро в сутки, пишет rg.ru.

Изначально он планировал просто продать его, но ситуация на рынке недвижимости этому не благоприятствует. И тогда предприимчивому англичанину пришла в голову светлая идея организовать жеребьевку, специально под которую он вместе с группой итальянцев запустил сайт-страницу в Instagram.

Оценочная стоимость дома - около 250 тыс. евро, но заполучить его можно всего за 59 евро, купив лотерейный билет. В дополнение к самому дому победителю розыгрыша также покроют все нотариальные расходы, оплатят перелет из любой точки Европы, а также стоимость проката автомобиля. За второе место домовладельцы подарят 11 770 евро. Еще пятерым счастливчикам достанется по корзине с едой и вином, произведенными в Абруццо.

Эббот создал 6 тысяч виртуальных лотерейных билетов, которые уже раскуплены. Изобретательный хозяин все прекрасно рассчитал и вовсе не остался внакладе. Общий куш с проданных билетов превысил рыночную стоимость трехэтажки, составив 320 тысяч евро.

Жеребьевка, которая и выявит счастливчика, пройдет в конце июня 2019 года. Кроме того, в ближайшее время на этой же онлайн-площадке будет разыгран еще один прекрасный дом на Апеннинах.