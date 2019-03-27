В Италии продается дом за 60 евро

Среда, 27 Март 2019 Италия Италия

В Италии продается дом за 60 евро

В связи с плохой обстановкой на рынке недвижимости британец Джейми Эббот разыгрывает свой итальянский дом в лотерею.

Трехэтажный каменный дом площадью 120 кв.м расположен на южной стороне окраины Карапелле Кальвизио, красивой средневековой деревни в Национальном парке Гран-Сассо в Абруццо. Здание оформлено в старинном, но изящном стиле с изогнутыми кирпичными и каменными потолками, а также виноградными лозами, протянувшимися через дверные рамы. В доме три спальни и две ванные комнаты, а также несколько уникальных особенностей, включая оригинальную каменную лестницу, солнечную террасу в саду и ванную комнату с пещерой в качестве потолка, сообщает Geekspin.

В дополнение к самому дому приз счастливого победителя также включает в себя все нотариальные расходы, прокат автомобиля и оплаченный перелет из любой точки Европы. Второй победитель получит 11 770 евро, а еще пятеро – корзину с едой и вином из Абруццо, пишет prian.ru.

Оценочная стоимость дома - 250 050 евро, но получить его можно всего за 59 евро, купив лотерейный билет. Эббот создал 6 000 билетов, и по состоянию на 26 марта все уже раскупили. Жеребьевка состоится в конце октября.

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