В Италии продают дома за 1 евро

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии продают дома за 1 евро

Сейчас самое время для покупки жилья на островах Сицилия и Сардиния.

Местные власти объявили распродажу жилого фонда – дом можно купить всего за один евро.

Это не розыгрыш и не шутка: на официальных порталах итальянских провинций можно найти немало предложений, цена которых – меньше стоимости чашки кофе. Желающих купить недвижимость за 1 евро оказалось довольно много, большинство из них – иностранцы.

Конечно, мэрии небольших итальянских городков распродают дома не по доброте душевной. Это делается для того, чтобы заселить пустеющие провинции новыми жителями, пишет tv.rbsmi.ru.

Стать собственником недвижимости в Италии может каждый, кто готов выполнить ряд условий. Во-первых, нужно внести залог – от трёх до пяти тысяч евро. Во-вторых, все дешёвые дома, как правило, нуждаются в серьёзном ремонте, и покупатели обязуются привести их в надлежащий вид за три года. Кроме того, в доме необходимо постоянно проживать в течение нескольких лет.

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