В Италии продают дома за один евро

Четверг, 11 Июнь 2020 Италия

В Италии продают дома за один евро

В регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро.

По словам мэра коммуны Чинкуэфронди, программа под названием "Операция "Красота" призвана решить проблему оттока молодого населения в крупные города.
Жилье в Чинкуэфронди привлекательно также из-за благоприятной эпидемиологической обстановки — за все время пандемии коронавируса в коммуне не было ни одного случая заражения, пишет РИА Новости.
Все, кто решат купить дом по льготной цене, будут обязаны отремонтировать его в течение трех лет. Кроме того, покупателю необходимо заплатить специальный сбор в 250 евро. Если в установленный срок дом не отремонтируют, владельца жилья оштрафуют на 20 тысяч евро.

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