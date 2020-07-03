В Италии продажи авто в июне снизились почти на четверть

Всего с января по июнь нынешнего года на итальянском авторынке было продано 583 960 машин, что на 46% меньше результата прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация итальянских автопроизводителей (ANFIA).

В ассоциации отметили, что в июне местные автопроизводители реализовали 29 520 авто (-25%). Продажи у итало-американской компании FCA сократились на 25%, до 29 111 экземпляров.

Что же касается иномарок, то их в стране в июне было продано 102 937 экземпляров (-22,6%). По итогам первых шести месяцев в Италии местные автопроизводители реализовали 140 749 авто (-48%), а зарубежные — 443 211 машин (-45,5%).

Напомним, по данным ANFIA, в мае 2020 года дилеры Италии продали 99 711 автомобилей, что на 49,6% меньше, чем в мае год назад.