В Италии проходит аукцион белого трюфеля

Там уже в 20-й раз проходит международный аукцион белого трюфеля из Альбы.

В этом году в нем впервые примет участие Москва, правда, дистанционно. Для открытия мероприятий, посвященных аукциону, в столицу прибыл губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио.

Ежегодно в Альбе, столице белого трюфеля, собирают несколько килограммов этого деликатеса, и его без остатка раскупают на торгах за сотни тысяч евро, пишет ren.tv.