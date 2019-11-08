В Италии проходит аукцион белого трюфеля

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Италия Италия

В Италии проходит аукцион белого трюфеля

Ведущие мировые рестораторы и гурманы сейчас съезжаются в Италию за самым дорогим грибом на планете.

Там уже в 20-й раз проходит международный аукцион белого трюфеля из Альбы.

В этом году в нем впервые примет участие Москва, правда, дистанционно. Для открытия мероприятий, посвященных аукциону, в столицу прибыл губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио.

Ежегодно в Альбе, столице белого трюфеля, собирают несколько килограммов этого деликатеса, и его без остатка раскупают на торгах за сотни тысяч евро, пишет ren.tv.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)