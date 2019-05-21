В Италии проходит забастовка авиакомпаний

Вторник, 21 Май 2019 Италия Италия

В Италии проходит забастовка авиакомпаний

21 мая в Италии проходит 24-часовая забастовка сотрудников итальянских авиакомпаний.

Из-за забастовки сотрудников итальянских авиакомпаний и наземного персонала в Италии, «Аэрофлот» отменил несколько рейсов в Болонью и Милан. Несколько рейсов отменено из международного аэропорта «Шереметьево» (Москва) в Италию на 21 и 22 мая 2019 г., сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот». "В связи с забастовкой наземного персонала в Италии «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов на 21 и 22 мая 2019 года», — сообщили в пресс-службе.

Так, 21 мая отменен рейс SU2424 в Болонью и SU2425 — из Болоньи в «Шереметьево»; SU2410 в Милан и SU2411 — из Милана; SU2418 и SU2406 в Рим и SU2419 и SU2407 — из Рима, пишет napoli1.com.

Время вылетов 21 мая изменено для рейса SU2404 из «Шереметьево» в Рим с 18:40 мск до 22:05 мск и для рейса SU2405 из Рима в «Шереметьево» — с 23:55 мск до 02:05 мск 22 мая. Также изменено время вылета для рейса SU2429 на 22 мая из Болоньи в «Шереметьево»: с 00:05 до 23:50 21 мая.

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