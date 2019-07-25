В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара

Четверг, 25 Июль 2019 Италия Италия

В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара

Из-за поджога оборудования опаздывают поезда по всей Италии.

Из-за пожара на станции оборудования под Флоренцией, предназначенного для управления высокоскоростным железнодорожным движением, по всей Италии поезда движутся с нарушением расписания, передает информагентство Askanews в понедельник, 22 июля.

Со значительными задержками отправляются и прибывают не только высокоскоростные поезда, связывающие крупнейшие города страны, но также и пригородные поезда. Задержки достигают 4−5 часов, пишет regnum.ru.

Предполагается, что пожар стал следствием умышленного поджога, в настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.

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