В Италии произошло крупное ДТП

Пятница, 05 Июнь 2020 Италия

В Италии произошло крупное ДТП

Грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами в Италии.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Милан - Неаполь в пятницу, 5 июня.
Трагедия произошла в районе Ареццо, в нескольких десятках километров от Сиены. Грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами.
На месте происшествия начато расследование. По предварительным данным, в ДТП пострадали еще шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Раненые уже доставлены в больницы.

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