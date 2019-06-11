В Италии пройдет чемпионат по костюмированному футболу

Флорентийский костюмированный футбол (Кальчо Сторико Фьорентино, он же Кальчо-ин-Ливреа) – старинная спортивная игра, в которую играли еще римские легионеры. По правилам игра больше напоминает регби, пишет euromag.ru.

Как и раньше, турнир проводится среди команд из четырех исторических районов города: Сан Джованни (форма зеленого цвета), Санта Мария Новелла (форма красного цвета), Санта Кроче (район «Святого Креста» – голубого) и Санто Спирито, (район «Святого Духа» – белого). Игра проходит на огромной песчаной площадке, боковые стороны которой представляют собой ворота. Цель каждой из двух играющих команд – при помощи рук и ног закинуть мяч за черту. В каждой из команд играет по 27 человек, игра продолжается 50 минут.

Первый «официальный» матч «ливрейного футбола», по образцу которого проводятся современные игры, состоялся 17 февраля 1530 года на Пьяцца Санта Кроче между командами «белых» и «зеленых» во время осады города войсками императора. В наши дни проводится три матча: неизменна лишь одна дата: 24 июня – Праздник Сан Джованни, покровителя города.

В этом году 15 июня, в субботу, играют команды «красных» и «белых», а 16 июня команды «зеленых» и «голубых». Традиционно 24 июня состоится финал.