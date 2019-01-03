В Италии пройдет модернизация туристического бизнеса

Классические экскурсионные туры по Италии, которые в нынешней экономической ситуации утратили свою рентабельность, в ближайшем будущем уступят место локальным маршрутам по отдельным регионам этой страны.

Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор итальянской принимающей компании TezOro Виктор Сергеев.

Собеседник агентства пояснил, что классические экскурсионные туры по Италии и раньше относились к планово-убыточным продуктам. То есть организаторы продавали туры по заведомо низкой цене для того, чтобы российский турист приехал в страну и потратил там свои деньги на шопинг и сувениры.

При этом Сергеев уверен, что туризм будет существовать всегда, так как он стал необходим людям как еда или сон. В любой кризис человек, который привык путешествовать, копит деньги, чтобы куда-нибудь поехать, но формат поездки получается уже другой.

"Процесс организации отдыха постоянно меняется, иногда очень радикально. В случае с итальянской классикой после ухода с туристического рынка этой страны двух самых крупных агрегаторов, которые держали на себе практически весь въездной турпоток из России, многое рассыпалось. Это сказалось на ассортиментной линейке итальянского рынка и на ценах, которые стали тут же расти", - считает собеседник агентства.

Он высказал предположение, что в прежнем виде классические туры по Италии будет уже сложно восстановить. "Скорее всего, развитие этого сегмента пойдет по другому пути, как это делают другие европейские туристические рынки. Они идут по пути регионального развития", - сказал представитель итальянской стороны.

"Италия - это не одно туристическое направление, а целый спектр. Туристов сейчас больше привлекает такой отдых, когда прибыв, например, в Калабрию, они там отдыхают и загорают, а время от времени выезжают на местные экскурсии по региону. Таким образом, человек за неделю посещает в среднем 1,5 экскурсии - это немало", - резюмировал Сергеев.