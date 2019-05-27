В Италии прошел Фестиваль русского народного творчества

Понедельник, 27 Май 2019 Италия Италия

В Италии прошел Фестиваль русского народного творчества

I Фестиваль русского народного творчества «Город мастеров» в Милане.

26 мая на площади Дука Д’Аоста в центре Милана состоялся I Фестиваль русского народного творчества «Город мастеров», объединивший художников, ремесленников и творческие коллективы российских соотечественников из разных регионов Италии.

Праздник открыли представитель генерального консульства России в Милане Павел Коломбет, сотрудник Российского центра науки и культуры в Риме Александр Полежаев и директор школы «Гармония» Людмила Лазарева.

«В Милане можно часто слышать русскую речь, но еще не было такого большого праздника русской культуры», – отметили выступающие и пожелали хорошего настроения всем участникам и гостям фестиваля.

Концерт открывали воспитанники школы «Гармония» в Милане: шоу-группа «Пикколинки» и «Доремифасольки» с песнями на русском и итальянском языках. Эстафету подхватили профессиональные ансамбли в ярких русских костюмах: «Руссияна» (г.Милан), «Камертон» (г.Милан), «Русская душа» (г.Модена), «Степпа» (г.Удине). Праздник не утихал ни на секунду, многие посетители, услышав знакомые русские мотивы, подходили к сцене и вместе с артистами пели всем известные хиты.

В рамках фестиваля было организовано знакомство с русскими народными умельцами, проводившими мастер-классы по прядению и ткачеству, резьбе по дереву, художественной росписи регионов России. Многие молодые итальянцы и дети соотечественников забрали домой собственноручно расписанные под хохлому и гжель тарелки и сувениры, а самые смелые – фигурки и игрушки из дерева. Для юных гроссмейстеров был проведен шахматный турнир среди итальянских и русских школьников.

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