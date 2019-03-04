В Италии прошла «Битва апельсинов»

Понедельник, 04 Март 2019 Италия Италия

В Италии прошла «Битва апельсинов»

Тысячи людей приняли участие в традиционной «Битве апельсинов», которая является частью ежегодного карнавала и проходит в итальянском городе Ивреа.

Ради исторической традиции ежегодно из Сицилии привозят более 500 т апельсинов. Жители закидывают людей фруктами, а те атакуют их в ответ, стоя на тележках, пишет телеканал «Звезда».

Предположительно, «Битва апельсинов» — это имитация сражения наполеоновской армии с народом города. Французами выступают все участники на повозках, а пешие «воины» представляют итальянцев, пишет iz.ru.

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