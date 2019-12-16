В Италии прошла массовая эвакуация людей из-за бомбы
Почти 54 тысячи человек были эвакуированы из-за операции по обезвреживанию авиабомбы времён Второй мировой войны в городе Бриндизи на юге Италии.
Об этом 15 декабря сообщает телеканал RaiNews24.
Неразорвавшаяся английская авиабомба времён Второй мировой войны была найдена 2 ноября в Бриндизи во время строительных работ при расширении местного кинотеатра «Андромеда». К её обезвреживанию была привлечена группа сапёров из 15 человек, пишет regnum.ru.
В городе Бриндизи была обозначена так называемая «красная зона», пребывание в которой полностью запрещено до окончания работы специалистов-взрывотехников. К 08:00 (10:00 мск) все жители районов, входящих в «красную зону» были эвакуированы.
В эвакуации граждан принимали участие около тысячи сотрудников полиции и 250 волонтёров. Авиабомбу вывезут за пределы города в специально подготовленный карьер, где она будет взорвана.