В Италии прошла массовая эвакуация людей из-за бомбы

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии прошла массовая эвакуация людей из-за бомбы

Почти 54 тысячи человек были эвакуированы из-за операции по обезвреживанию авиабомбы времён Второй мировой войны в городе Бриндизи на юге Италии.

Об этом 15 декабря сообщает телеканал RaiNews24.

Неразорвавшаяся английская авиабомба времён Второй мировой войны была найдена 2 ноября в Бриндизи во время строительных работ при расширении местного кинотеатра «Андромеда». К её обезвреживанию была привлечена группа сапёров из 15 человек, пишет regnum.ru.

В городе Бриндизи была обозначена так называемая «красная зона», пребывание в которой полностью запрещено до окончания работы специалистов-взрывотехников. К 08:00 (10:00 мск) все жители районов, входящих в «красную зону» были эвакуированы.

В эвакуации граждан принимали участие около тысячи сотрудников полиции и 250 волонтёров. Авиабомбу вывезут за пределы города в специально подготовленный карьер, где она будет взорвана.

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