В Италии провели масштабную спецоперацию против мафии

Среда, 22 Июль 2020 Италия

В Италии провели масштабную спецоперацию против мафии

Полицейские арестовали более 70 членов мафии в Италии и Швейцарии.

В Италии и Швейцарии провели масштабную спецоперацию против влиятельной преступной организации «Ндрангета», в результате арестованы 75 человек. Об этом сообщил представитель финансовой гвардии южноитальянской провинции Катандзаро.
Отмечается, что всем арестованным были предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, а также международном наркотрафике, коррупции и отмывании денег.

В ходе спецоперации была конфискована собственность преступных кланов на общую сумму 169 млн евро, передает РИА Новости.

Задержанные, по версии полицейских, причастны к работе на оргпреступность, к вымогательству, отмыванию денег и другим правонарушениям.

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