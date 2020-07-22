В Италии провели масштабную спецоперацию против мафии

В Италии и Швейцарии провели масштабную спецоперацию против влиятельной преступной организации «Ндрангета», в результате арестованы 75 человек. Об этом сообщил представитель финансовой гвардии южноитальянской провинции Катандзаро.

Отмечается, что всем арестованным были предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, а также международном наркотрафике, коррупции и отмывании денег.

В ходе спецоперации была конфискована собственность преступных кланов на общую сумму 169 млн евро, передает РИА Новости.

Задержанные, по версии полицейских, причастны к работе на оргпреступность, к вымогательству, отмыванию денег и другим правонарушениям.