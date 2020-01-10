В Италии пятилетнюю девочку до смерти

Пятница, 10 Январь 2020 Италия Италия

В Италии пятилетнюю девочку до смерти

В Италии пятилетнюю девочку до смерти напугали ведьмой на семейном празднике.

Пятилетняя девочка умерла в Италии от сердечного приступа во время семейного праздника, когда увидела одну из своих родственниц переодетой в костюм знаменитой ведьмы Бефаны.

Трагедия произошла в сицилийском городе Виттория 6 января, то есть в католический праздник Богоявления, когда детям в Италии принято дарить подарки и сладости. По существующей традиции ребята развешивают накануне праздника дома специальные чулки, и считается, что сказочная Бефана опустит в них подарки и конфеты для добрых и послушных детей.

Саму ведьму, которая чем-то напоминает Бабу Ягу, принято изображать в образе довольно противной старухи в черном колпаке на метле и с мешком за плечами. Увидев такую страшную гостью в собственном доме, девочка буквально умерла от страха.   Когда родители доставили дочь в городскую больницу, врачам не осталось ничего иного, как констатировать ее смерть. По мнению медиков, ребенок испытал сильнейший эмоциональный стресс, который привел к летальному исходу, поскольку девочка страдала заболеванием сердечнососудистой системы, пишет napoli1.com.

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