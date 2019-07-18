В Италии расселяют незаконные цыганские лагеря

Четверг, 18 Июль 2019 Италия Италия

В Италии расселяют незаконные цыганские лагеря

По поручению Вице-премьера Италии Маттео Сальвини, полиция начала пересчет всех незаконных цыганских лагерей в стране, для их расселения.

Маттео Сальвини поручил полиции в течение двух недель составить список всех цыганских лагерей, сообщает ИА REGNUM. Прежде чем расселять незаконные лагеря, следует подготовить этот процесс, а для этого — иметь представление о масштабе проблемы, сказано в циркуляре МВД. 

Впервые с инициативой «пересчитать цыган» Сальвини выступил вскоре после формирования коалиционного правительства страны летом 2018 года. По его словам, власти страны «понятия не имеют», сколько в Италии цыган и чем они занимаются, пишет napoli1.com.

Упреки в «расизме» вице-премьер отвергает: по его словам, он лишь пытается ввести всех жителей страны в правовое поле. Власти Италии заявили о готовности предоставлять цыганам места в социальных центрах — правда, против этого подчас выступают местные жители.  

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