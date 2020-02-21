В Италии растёт число постоянных рабочих контрактов

В 2019 году 706 тысяч контрактов были преобразованы из временных в постоянные — рост более чем на 30% превысил показатели 2018 года, пишет regnum.ru.

Летом 2018 года по инициативе партии популистов в Италии был утвержден так называемый «декрет о достоинстве», предполагающий льготы работодателям, нанимающим сотрудников по постоянным контрактам, и дополнительную нагрузку - для тех, кто оформляет с работниками временные трудовые отношения.