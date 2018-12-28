В Италии разработали инновационный способ опреснения воды

Группа инженеров Факультета энергетики Политехнического университета в Турине разработала новую технологию опреснения воды. Об этом сообщает Techxplore. По утверждению изобретателей, их способ экологичнее и дешевле других современных методов, пишет ТАСС.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Sustainability. В основе технологии — забор воды плавучим устройством при помощи недорогого пористого материала и выпаривание соли благодаря солнечной энергии. Для предотвращения смешивания чистой и загрязненной жидкости используется специальная мембрана. Авторы считают, что разработка будет особенно полезна для прибрежных регионов бедных стран, сталкивающихся с дефицитом питьевой воды и не пользующихся централизованной инфраструктурой. По сравнению с другими способами, при одинаковом потреблении солнечной энергии технология позволяет увеличить количество опресненной воды в два раза.

Прообразом для нового метода послужило движение воды в растениях от корней к листьям, обеспечиваемое капиллярностью и транспирацией. Как подчеркивается в исследовании, в основе нынешних технологий опреснения — громоздкие и дорогостоящие механические и электрические компоненты, насосы и сложные системы управления, для установки и обслуживания которых необходимо присутствие специалистов. Технология, предложенная Туринским политехническим университетом, — “пассивный” метод, не требующий дополнительного оборудования.

Согласно подсчетам ООН, к 2050 г. порядка 5,7 млрд человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. В настоящее время около 3,6 млрд жителей разных регионов нашей планеты (примерно половина мирового населения), имеют перебои в доступе к водным ресурсам как минимум один месяц в году. Ежегодно люди используют 4,6 тыс. куб. км воды. Около 70% потребления приходится на аграрный сектор, и 10% — на домохозяйства. Глобальный спрос на водные ресурсы за последние 100 лет увеличился шестикратно и продолжает расти со скоростью 1% в год.