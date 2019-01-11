В Италии разработали «умную» миску для домашних животных

Как отмечается, изобретатели установили на миске широкоугольную камеру, способную определять, какой именно домашний питомец к ней подходит в ожидании лакомства.

Благодаря технологии распознавания отсек с едой открывается исключительно для определенного питомца. Данное изобретение будет полезным особенно для тех людей, которые содержат сразу несколько животных. «Умная» миска будет контролировать питание каждого из них, кроме того, она сможет выдавать специальный рацион для питомца, страдающего определенным заболеванием, пишет mir24.tv.

Mookkie синхронизируется мобильным приложением. Оно позволит присылать на смартфон владельца уведомления о том, что четвероногий друг поел, либо о том, что миска пуста и надо ее наполнить кормом. Помимо этого, изобретение может самостоятельно записывать видеоролики. Ожидается, что продажи Mookkie начнутся уже осенью. Известна также и стоимость миски – 189 американских долларов.