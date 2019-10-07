В Италии разрешили платить за проезд в метро пластиковыми бутылками

Понедельник, 07 Октябрь 2019 Италия Италия

В Италии разрешили платить за проезд в метро пластиковыми бутылками

В метро в Риме теперь можно покупать билет в обмен на пластиковые бутылки.

В вестибюле метро стоит контейнер, в который нужно опустить бутылки, за каждую из которых полагается пять евроцентов. Чтобы купить стандартный билет за полтора евро, нужно сдать 30 бутылок, пишет info24.ru.

Новая опция пока доступна только на трех станциях метро и будет тестироваться там в течение года.

СМИ сообщают, что в Риме не получилось создать эффективную систему для раздельного сбора отходов и город переполнен мусором.

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