В Италии ребенок пришел на карнавал в костюме Гитлера

Четверг, 27 Февраль 2020 Италия Италия

В Италии ребенок пришел на карнавал в костюме Гитлера

В эти дни по всей Италии проходит карнавал.

 

Как правило, итальянские родители стараются нарядить своих чад в милые и забавные костюмы. В этом году эта традиция, увы, была нарушена.

В выходные, в самом центре Рима, на площади Навона, в компании многочисленных принцесс, белоснежек, микки маусов и суперменов, появился мальчик на вид 10-ти лет в костюме Гитлера, пишет rg.ru.

Пользователи соцсетей призывают привлечь его родителей к ответственности за подобный выход в свет.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)