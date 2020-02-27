В Италии ребенок пришел на карнавал в костюме Гитлера

Как правило, итальянские родители стараются нарядить своих чад в милые и забавные костюмы. В этом году эта традиция, увы, была нарушена.

В выходные, в самом центре Рима, на площади Навона, в компании многочисленных принцесс, белоснежек, микки маусов и суперменов, появился мальчик на вид 10-ти лет в костюме Гитлера, пишет rg.ru.

Пользователи соцсетей призывают привлечь его родителей к ответственности за подобный выход в свет.