В Италии рекордное снижение рождаемости

Число новорожденных в стране составило всего 420 тысяч, что на 4,5% меньше, чем годом ранее, говорится в докладе по проблемам демографии Национального института статистики (Istat), который опубликован в понедельник.

Согласно документу, число новорожденных на Апеннинах сократилось более чем на 19 тысяч человек по сравнению с 2018 годом. Это наименьший показатель с момента образования единого итальянского государства в 1861 году. Наивысший коэффициент рождаемости в Италии зафиксирован в северной автономной провинции Больцано - 9,9 рождений на тысячу человек. Хуже всего дела обстоят в области Лигурии (5,7) и на Сардинии (5,4).

В начале июля эксперты Istat объявили, что в результате пандемии COVID-19 «быстрое падение рождаемости может приобрести еще большее ускорение». По их расчетам число новорожденных в 2021 году может сократиться до 396 тысяч.

Снижение уровня рождаемости в Италии наблюдается уже несколько лет подряд. Однако по сравнению с предыдущими годами в этот раз официальная статистика зафиксировала два обстоятельства, которые еще более ухудшают общую демографическую ситуацию. Во-первых, заметно, более чем на 16% увеличилось количество итальянцев, выехавших на постоянное место жительство за рубеж. Одновременно число иностранцев, легально прибывающих на Апеннины, уменьшилось на 8,6%.

По данным доклада, на 31 декабря 2019 года в Итальянской республике проживали 60,244 миллиона человек. За последний год население страны уменьшилось почти на 189 тысяч, а начиная с 2015 года – на 551 тысячу человек.

Итальянцы составляют абсолютное большинство - почти 55 миллионов жителей страны, но за последние пять лет их число сократилось на 844 тысячи. Количество иностранцев, легально проживающих на Апеннинах, составляет 5,3 миллиона человек (8,8% населения страны). Их численность постепенно растет, однако темпы роста явно снизились в последнее время. В 2019 году количество иностранных граждан увеличилось всего на 47 тысяч. Наиболее крупные иностранные общины в Италии составляют румыны (1,2 миллиона), албанцы (441 тысяча), марокканцы (432 тысячи), китайцы (305 тысяч) и украинцы (240 тысяч).