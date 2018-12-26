В Италии российского туриста насмерть сбил автомобиль

Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

Инцидент произошел во вторник вечером, когда мужчина вместе с женой гуляли по городу. Автомобиль Fiat 600, за рулем которого находился пожилой водитель, сбил 30-летнего россиянина.

По информации местных СМИ, на место ДТП приехала машина скорой помощи, врачи которой сделали туристу массаж сердца, однако их усилия оказались напрасны. На место происшествия прибыли также сотрудники местной полиции, которые опросили водителя автомобиля и вдову россиянина, которая физически не пострадала, но находилась в состоянии шока. Расследованием всех обстоятельств ДТП в настоящее время занимается муниципальная полиция Палермо.

Российский вице-консул в Палермо Александр Макогонов подтвердил РИА Новости факт гибели Маньковского в ДТП. По его словам, россиянин имел оформленную страховку, и отправкой тела погибшего мужчины на родину будет заниматься страховая компания.

"Мы находимся в контакте с вдовой погибшего россиянина и следим за развитием ситуацией. Готовы оказать любую необходимую помощь, в том числе при переводе и нотариальном заверении документов, необходимых для отправки тела Маньковского в Россию", - сказал Макогонов.