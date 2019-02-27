В Италии рождение ребeнка засчитают в трудовой стаж

Среда, 27 Февраль 2019 Италия Италия

В Италии рождение ребeнка засчитают в трудовой стаж

В Италии вступает в силу пенсионная реформа, дающая возможность более раннего ухода на пенсию.

Почти 68 тысяч граждан Италии подали заявления в Пенсионный фонд для досрочного выхода на пенсию в соответствии с новой реформой, передает regnum.ru.

Почти три четверти этих граждан (почти 50 тысяч человек) — мужчины, отмечают авторы.

В соответствии с пенсионной реформой, утвержденной новым правительством Италии в 2018 году и вступающей в силу весной 2019 года, выйти на пенсию можно будет не в 67, а в 62 года, но при наличии 38 лет стажа (так называемое «правило 100» — сумма возраста и стажа должна составлять не менее 100, возраст не менее 62, стаж не менее 38).

Около половины подавших заявления (31 500 человек) — граждане в возрасте от 63 до 65 лет, 22 500 человек — граждане в возрасте 62 лет.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья