В Италии с 1 марта платят 3000 евро тому, кто сядет на гибридный скутер

Государство компенсирует до 3000 евро всем итальянцам, которые решат пересесть с обычных скутеров/мопедов на электрические или гибридные скутеры, сообщает News.infocar.ua. Субсидия предполагает, что старый скутер с ДВС будет не продан, а уничтожен!

В законе говорится, что электрический или гибридный скутер должен соответствовать произвольности максимум 125-кубового скутера и разгоняться до 50 км/ч. Субсидии будут выдавать с 1 марта 2019 года до конца года. На эту инициативу итальянское правительство выделило 10 миллионов евро, пишет napoli1.com.

Ко всему прочему итальянское правительство повысило налоги на транспортные средства с ДВС. Чем выше выбросы, тем выше налог. Они делают всё, чтобы заставить итальянцев пересаживаться на более чистые транспортные средства.

В крупных итальянских мегаполисах много старых и дизельных транспортных средств, замена которых поможет сделать воздух чище и приятнее для жизни. По крайней мере, так считают представители итальянского правительства.