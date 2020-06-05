В Италии с сентября школы заработают в обычном режиме

Возможности дистанционного образования оказались востребованными в активный период эпидемии, однако 1 сентября школы должны заработать в обычном режиме, заявил в пятницу, 5 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Правительство работает над подготовкой мер санитарной безопасности, рассматривается в том числе и вариант установки «разделителей» на школьных партах, рассказала в свою очередь министр образования Лючия Адзолина.