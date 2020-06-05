В Италии с сентября школы заработают в обычном режиме

Пятница, 05 Июнь 2020 Италия

В Италии с сентября школы заработают в обычном режиме

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что
с 1 сентября школы будут работать в обычном режиме.

Возможности дистанционного образования оказались востребованными в активный период эпидемии, однако 1 сентября школы должны заработать в обычном режиме, заявил в пятницу, 5 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Правительство работает над подготовкой мер санитарной безопасности, рассматривается в том числе и вариант установки «разделителей» на школьных партах, рассказала в свою очередь министр образования Лючия Адзолина.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)