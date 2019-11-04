В Италии сделали копию болида Шумахера из шоколада

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Италия Италия

В Италии сделали копию болида Шумахера из шоколада

Болид известного немецкого гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера был представлен на итальянском фестивале шоколада в Модене - Sciocola.

Об этом сообщает Radio Bruno.

Автором скульптуры, полностью выполненной из шоколада, стал 39-летний Мирко Далла Веккья. Вместе со скульптором Алессандро Марроне шоколатье смог воспроизвести в натуральную величину гоночный автомобиль семикратного чемпиона Формулы-1 образца 2004 года, пишет gazeta.ru.

Сообщается, что на изготовление скульптуры ушло более 800 часов работы.

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