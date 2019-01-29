В Италии штрафуют за тюнинг велосипедов

Полиции севреного итальянского горда Тортона на севере страны приходится бороться не только с обычными нарушителями правил дородного движения, но и ловить безумных велосипедистов. Как сообщает газета "La Stampa" житель города румынского происхождения серьезно модернизировал своей электрический байк, установив не него специальный акселератор.

Полицейские остановили нарушителя, когда он двигался по улицам со скоростью, превышающей 25 км/ч, что в Италии является лимитом для велосипедов. И какого было их удивление, когда в результате дальнейших разбирательств было установлено, что максимальная скорость, которую могло развить двухколесное средство передвижения составила 60 км/ч. А в этом случае велосипед должен был бы рассматриваться как мопед, иметь госномер, а для его управления требовались права, пишет kp.ru.

В итоге у велосипед был конфискован, а самому нарушителю выписали штраф в 5 тысяч евро. В городской полиции говорят, что «это уже не первый случай подобного обмана". При этом стражи правопорядка отмечают, что такой тюнинг очень опасен, ведь велосипеды не снабжены тормозами, которые способны справиться с такой скоростью.