В Италии снижают акцизы для небольших пивоварен

Пятница, 07 Декабрь 2018 Италия Италия

В Италии снижают акцизы для небольших пивоварен

Для крупных компаний акциз будет символически снижен на 1 цент.

С 2019 года акцизы для небольших пивоварен Италии будут дифференцированы и снижены, такая поправка внесена в проект бюджета, сообщает Agenzia Italia в четверг, 6 декабря.

В среднем снижение составит 40% в сравнении с обычной величиной акциза, при этом предполагается введение дифференцированного подхода к установлению ставок, пишет regnum.ru.

Для крупных компаний акциз будет символически снижен с 3 до 2,99 евро за гектолитр.

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