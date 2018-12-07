В Италии снижают акцизы для небольших пивоварен
Для крупных компаний акциз будет символически снижен на 1 цент.
С 2019 года акцизы для небольших пивоварен Италии будут дифференцированы и снижены, такая поправка внесена в проект бюджета, сообщает Agenzia Italia в четверг, 6 декабря.
В среднем снижение составит 40% в сравнении с обычной величиной акциза, при этом предполагается введение дифференцированного подхода к установлению ставок, пишет regnum.ru.
Для крупных компаний акциз будет символически снижен с 3 до 2,99 евро за гектолитр.