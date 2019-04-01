В Италии снизился уровень продаж автомобилей

В общей сложности на протяжении минувшего месяца на территории Италии было продано 177825 автомобилей. Данный уровень продаж на 2,4% ниже тех объемов реализации, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года. На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на автомобильном рынке Италии было реализовано 343010 машин. Данные объемы реализации на 4,9% ниже тех показателей продаж, которые имели место годом ранее, пишет goroday.ru.

В настоящее время самой популярной маркой на автомобильном рынке Италии является Fiat. На протяжении прошлого месяца итальянские автомобилисты приобрели 26562 машины данного производителя, что на 18,2% ниже тех объемов реализации, которые были зафиксированы годом ранее.

Второе место по уровню продаж занимает Volkswagen. В феврале в Италии было продано 15915 транспортных средств указанного производителя. Данный уровень продаж на 1,9% ниже прошлогодних объемов реализации.