В Италии собираются платить велосипедистам

Таким образом мэрия хочет снизить количество пробок на дороге и сделать воздух чище.

Как заявил глава города Антонио Декаро, если крутить каждый день педали, то можно заработать не только здоровье, но и по 4 евроцента за километр пути на велосипеде. Максимальная выплата в месяц может достигать 25 евро.

Специально для этих целей в городской бюджет поступило 545 000 евро от министерства экологии Италии. Власти планируют в 2 раза увеличить число велосипедистов в городе. Отмечается, что больше всего будет выплачиваться поощрительных денег за велосипедную поездку от дома до работы в часы пик — 20 евроцентов за километр пути, пишет carsguru.net.

Каждый велосипед для подсчета километража будет оснащен датчиком GPS, который установят бесплатно за бюджетные деньги. Также власти города предлагают жителям субсидирование на покупку велосипеда. За покупку электробайка мэрия вернет 250 евро, за обычный новый велосипед 150 евро, а за подержанный 100 евро.