В Италии сократились объемы продаж

В апреле 2020 года объем розничной торговли в Италии снизился на 10,5% в сравнении с показателями предыдущего месяцам и на 26,3% в сравнении с показателями годичной давности, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 5 июня.

Объем продажи продуктов питания остался практически на прежнем уровне (рост составил 0,6%).

В период общенационального карантина особенно сильно сократились объемы продажи мебели, одежды и игрушек (на 83,6%, 83,4% и 82,5% соответственно), отметили статистики.

При этом продолжает расти объем розничных онлайн-продаж - в апреле 2020 года рост составил 27,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.