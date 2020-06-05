В Италии сократились объемы продаж

Пятница, 05 Июнь 2020 Италия

В Италии сократились объемы продаж

Объем розничной торговли в Италии сократился на четверть.

В апреле 2020 года объем розничной торговли в Италии снизился на 10,5% в сравнении с показателями предыдущего месяцам и на 26,3% в сравнении с показателями годичной давности, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 5 июня.
Объем продажи продуктов питания остался практически на прежнем уровне (рост составил 0,6%).
В период общенационального карантина особенно сильно сократились объемы продажи мебели, одежды и игрушек (на 83,6%, 83,4% и 82,5% соответственно), отметили статистики.
При этом продолжает расти объем розничных онлайн-продаж - в апреле 2020 года рост составил 27,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

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