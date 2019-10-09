В Италии сократят парламент на 345 депутатов

Палата депутатов парламента Италии во вторник окончательно, в четвертом чтении одобрила конституционный закон, предусматривающий сокращение численного состава высшего законодательного органа страны на 345 человек.

За принятие этого документа, который, несомненно, окажет серьезное воздействие на функционирование политической системы Италии, высказались фактически все основные силы, представленные в национальном парламенте. В ходе голосования его поддержало абсолютное большинство членов нижней палаты – 553 депутата, против проголосовали лишь 14 участников заседания, пишет РИА Новости.

Согласно новому закону, численность сенаторов будет сокращена с нынешних 315 до 200, а депутатов – с 630 до 400.

Процедура принятия конституционного закона предусматривает не только проведение двух слушаний и голосований в каждой из палат парламента, но также возможную организацию референдума о его одобрении в течение трех месяцев после финального голосования в парламенте.

Палата депутатов парламента Италии во вторник окончательно, в четвертом чтении одобрила конституционный закон, предусматривающий сокращение численного состава высшего законодательного органа страны на 345 человек.

За принятие этого документа, который, несомненно, окажет серьезное воздействие на функционирование политической системы Италии, высказались фактически все основные силы, представленные в национальном парламенте. В ходе голосования его поддержало абсолютное большинство членов нижней палаты – 553 депутата, против проголосовали лишь 14 участников заседания.

Согласно новому закону, численность сенаторов будет сокращена с нынешних 315 до 200, а депутатов – с 630 до 400.

Процедура принятия конституционного закона предусматривает не только проведение двух слушаний и голосований в каждой из палат парламента, но также возможную организацию референдума о его одобрении в течение трех месяцев после финального голосования в парламенте.