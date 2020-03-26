В Италии сообщили о снижении роста числа случаев заражения коронавирусом

Четверг, 26 Март 2020 Италия Италия

В Италии сообщили о снижении роста числа случаев заражения коронавирусом

Рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом снижается четвёртый день подряд в Италии.

Об этом 25 марта сообщил журналистам в ходе брифинга представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо.

Миоццо отметил, что в стране снижается и количество летальных исходов от заболевания COVID-2019, а число выздоровевших граждан возрастает уже третьи сутки, пишет regnum.ru.

На сегодняшний день в Италии коронавирусом заражено более 57 тысяч человек, за минувшие сутки этот показатель вырос на 3491 случаq. Летальных исходов за сутки произошло 683, всего в стране от COVID-19 погибло 7503 человека.

Количество выздоровевших от COVID-19 возросло за сутки на 1036 человек, всего их стало 9362.

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