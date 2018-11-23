В Италии состоится праздник молодежного кино

Сегодня, 23 ноября, в Турине начинается Международный фестиваль, снискавший славу второго по важности киносмотра Италии после Венецианского. В центре внимания Туринского фестиваля — молодежное кино: в конкурсе представлены фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера, и ранее не показанные в Италии. По убеждению организаторов, именно в лентах начинающих кинематографистов особенно ярко проявляются лучшие тенденции независимого кино, пишет regnum.ru.

Судьбу призов основного конкурса 36 TIFF опередит жюри, в которое вошли: итальянский продюсер Марта Донцелли (Marta Donzelli), португальский кинорежиссер Мигель Гомес (Miguel Gomes), английским предпринимателем, генеральный директор IMDb Кол Нихэм (Col Needham), австралийский кинорежиссер Андреас Прохаска (Andreas Prochaska) и китайский режиссер, сценарист, актер, продюсер Цзя Чжанкэ (Jia Zhang-ke) в качестве председателя. Свою награду вручат кинокритики — члены Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В жюри вошли испанский критик Тони Иньет (Toni Junyent), итальянский киножурналист Анна Мария Пацетти (Anna Maria Pasetti) и кинообозреватель ИА REGNUM, российский киновед Алена Сычева.

Жители и гости Турина, помимо картин двух международных и двух национальных конкурсов, смогут посмотреть ленты, представленные в оригинальных внеконкурсных секциях. Всего будет показано более 150 фильмов, из них 36 являются дебютными работами. На фестивале состоится 23 мировых кинопремьеры и 59 итальянских.

Символом 36 TIFF стала одна из известнейших звезд мирового кино — Рита Хейворт, столетие которой отмечается в этом году. Именно она изображена на официальном плакате смотра. Почетный приз будет вручен французскому актеру Жану-Пьеру Лео — лицу французской «Новой волны». Фильмом открытия выбрана американская биографическая драма Джейсона Райтмана «Как не стать президентом» с Хью Джекманом в главной роли.

36 Международный кинофестиваль в Турине продлится до 1 декабря.