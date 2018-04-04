В Италии состоится традиционный «Марш мира Перуджа-Ассизи»
В Италии традиционный «Марш мира Перуджа-Ассизи» состоится в 7 октября.
В этом году он проводится в 23-й раз и, как говорится в заявлении организаторов из ассоциации «Стол мира», будет посвящен 100-летию окончания Первой мировой войны, 70-летнию Всеобщей декларации прав человека, а также 50-летию со дня смерти Альдо Капитини.
Именно этому итальянскому философу, политику и поэту, борцу против фашизма, войны и насилия, прозванному итальянским Ганди, принадлежит идея проведения в Италии маршей мира, первый из которых состоялся 24 сентября 1961 года, пишет pnp.ru.
«Три даты, - отмечается в заявлении организаторов, - дают повод задуматься над проблемами войны и мира, прав человека и ненасилия, чтобы отвечать на вызовы сегодняшнего дня и будущего с большим осознанием необходимости решительно строить мир здесь и сейчас».
«Строительство мира трудная, но осуществимая задача», - подчеркивается в нем.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!