В Италии создали институт розовых вин

Шесть самых крупных итальянских консорциумов по производству розовых вин среди которых: Bardolino Chiaretto, Valtènesi, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte, Salice Salentino и Cirò учредили Институт итальянского автохтонного розового вина (l’Istituto del Vino Rosa Autoctono Italiano) главная цель которого совместное продвижение и популяризация вин данной категории.

Новое объединение ставит перед собой не только рекламные, но и экономические задачи. Главная же цель – повысить конкурентоспособность розовых вин, не только на внутреннем рынке, но и за пределами Италии. На собрании учредителей, которое состоялось в Министерстве аграрной, лесной и туристической политики в Риме, президентом нового института был избран глава Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino Франко Кристофоретти. В руководящий совет l’Istituto del Vino Rosa Autoctono Italiano также вошли президенты нескольких консорциумов: Алессандро Луццаго (Consorzio Valtènesi), Франческо Лиантонио (Consorzio di Tutela Vini Doc Castel del Monte), Валентино Ди Кампли (Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo), Дамиано Реале (Consorzio di Tutela vini Doc Salice Salentino) и Раффаэле Либранди (Consorzio Vini Cirò e Melissa), пишет provina.ru.

«Мы хотим использовать новое определение розового вина, - рассказывает президент Института итальянского розового вина Франко Кристофоретти, - поскольку именно оно объединяет различные идентичности таких территорий как Кьяретто из окрестностей озера Гарда, Черазуоло из Абруццо, розато из Апулии и Калабрии, вина в которых производятся только из местных сортов винограда.

Все в мире хорошо знают красные и белые итальянские вина, но мы хотели бы подчеркнуть, что в Италии есть розовые вина, производителям которых, не нужно завидовать традициям и качеству французских розе, которые сегодня доминируют на мировых рынках, где выпивают 24 миллиона гектолитров розового вина из Франции. Однако, по словам главы l’Istituto del Vino Rosa Autoctono Italiano, в этом секторе рынка Италия может и должна достичь более высоких позиций. Сегодня итальянские розовые вин составляет 5% от общемирового уровня потребления. Между тем, для того, чтобы успешно конкурировать на международном рынке, мы поняли, что недостаточно быть носителем двухтысячелетней истории и выпускать вина очень высокого качества. Нам еще необходима и общая стратегия, охватывающая всю страну», - сказал Франко Кристофоретти.

«Именно по этой причине мы и решили создать институт, преследующий историческую цель, поскольку в качестве приоритетной задачи он выступает за объединенное и усиленное продвижение розовых вин как внутри, так и за пределами национальных границ, предлагая отрасли решительный импульс», - заявил президент l’Istituto del Vino Rosa Autoctono Italiano.