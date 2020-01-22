В Италии стали производить меньше вина и больше оливкового масла

Среда, 22 Январь 2020 Италия Италия

В Италии стали производить меньше вина и больше оливкового масла

Объем производства сельхозпродукции в Италии в 2019 году снизился на 1,3% в сравнении с 2018 годом.

Об этом сообщили во вторник, 21 января, в национальной службе статистики Istat.

Произведенная отраслью добавочная стоимость составила в 2019 году 31,9 млрд евро. По этому показателю Италия находится на первом месте в ЕС, пишет regnum.ru.

Снижение объемов выпуска было зафиксировано по многим видам продукции, это касается в том числе производства вина (12%). По другим направлениям зафиксирован рост, наиболее заметный — по производству оливкового масла (32%).

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