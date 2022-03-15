В Италии стали воровать еду в магазинах в рекордных объёмах

Вторник, 15 Март 2022 Италия

В Италии стали воровать еду в магазинах в рекордных объёмах

Количество краж продуктов питания в магазинах Италии достигло рекордного уровня.

Таковы данные исследования университета Cattolica, опубликованные в понедельник, 14 марта. Источник проблемы очевиден — рост цен на продукты, в том числе основные, особенно болезненно переживаемый гражданами, находящимися в ситуации «абсолютной бедности», отметили в свою очередь в бизнес-ассоциации Coldiretti.

По данным экспертов, «абсолютно бедных» (неимущих) в Италии около 5,6 миллиона человек — почти 10% населения страны.
Все больше людей вынуждены прибегать к помощи государства, объемы которой нужно кардинально увеличить, отметили в Coldiretti.

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