В Италии стартует 14-й этап Гран-при Формулы-1

В 11:00 по московскому времени пилоты проведут первую свободную практику, в 15:00 начнется вторая тренировка.

В субботу, 7 сентября, запланирована третья практика, а также квалификация, по итогам которой пилоты узнают свои позиции на стартовой решетке. Сама гонка будет проходить в воскресенье, старт будет дан в 16:10. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая продолжительность дистанции составит 306,72 километра, пишет nevasport.ru.

Напомним, лидером личного зачета пилотов идет представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, следом располагается его напарник Валттери Боттас. Замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает восьмое место.