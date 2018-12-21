В Италии священник и прихожане храма отравились марихуаной

В итальянском городе Кьети священник и прихожане одного из храмов обратились за медицинской помощью из-за отравления.

Правда, отравление это весьма "экзотическое" – оказалось, что несколько молодых людей решили пошутить и заменили в курильницах ладан на марихуану, передают ru.sputnik.md.

Когда священник зажег ладанки, церковь наполнилась дымом, а все присутствующие вошли в состояние замешательства. Они и были доставлены в больницу, пишет итальянская пресса. Все это стало очевидным после того врачи констатировали причину интоксикации по итогам обследования.

Сейчас состояние пострадавших – хорошее. Виновных в произошедшем ищут теперь по всему городу. Им предстоит дать полиции объяснения за совершенные действия.