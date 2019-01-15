В Италии свыше 40 автомобилей столкнулись на трассе из-за ледяного дождя

Об этом заявили РИА Новости в управлении дорожной полиции города Бассано-дель-Граппа.

По словам собеседника агентства, причиной серии аварий стал ледяной дождь, прошедший ранним утром в понедельник.

"Это стало тяжелым инцидентом, в нем приняли участие 42-43 автомобиля, в том числе грузовиков. Ранения получили 38-39 человек, которым понадобилось помощь в медучреждениях. Большая часть из них получили легкие травмы и были отпущены домой", - сказал он.

По его словам, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести. Все они были доставлены в окрестные больницы на вертолете.

Множество ДТП, произошедших на участке в полтора километра, привели к закрытию основной автотрассы на границе итальянских областей Трентино-Альто-Адиже и Венето, движение по ней возобновилось в районе обеда, тем временем автомобили направлялись по второстепенным дорогам, что позволило избежать полного блокирования автосообщения.

На месте происшествия прибыли сотрудники Красного Креста, которые установили небольшой палаточный лагерь для оказания помощи пострадавшим.

Представитель полиции рассказал, что из-за похолодания и ледяного дождя на дороге и лобовых стеклах образовывалась корка, которая привела к целой цепочке столкновений по две-три машины каждое. "Такого, наверное, десятки лет не случалось. Мы приехали и были ошеломлены: я, честно говоря, за 34 года службы не видел таких ДТП", - признался полицейский.