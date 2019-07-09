В Италии тигры растерзали дрессировщика

Вторник, 09 Июль 2019 Италия Италия

В Италии тигры растерзали дрессировщика

Один из самых известных цирков Италии, Circo Orfei, подготовил шоу «Путешествие по пяти континентам» и планировал показывать его на гастролях.

15 июня цирк прибыл в Бари и должен был остаться там месяц, но в вечером 4 июля на его арене произошла трагедия: четыре тигра убили дрессировщика за час до начала очередного представления.

61-летний Этторе Вебер (Ettore Weber) репетировал выступление с тиграми, и вдруг один из них сбил его с ног, а остальные набросились на него. Прошло больше получаса, прежде чем медики и коллеги смогли отогнать кошек от тела, пишет news.rambler.ru.

Вебер скончался; врачи сообщили о травме позвоночника и других серьезных ранах, несовместимых с жизнью. Полиция проводит расследование. Будут ли продолжены гастроли — пока не известно. Судьба тигров тоже под вопросом: после нападения на человека хищников нередко умерщвляют, но в данном случае, по сообщению местных источников, больших кошек планируется отправить в сафари-парк.

Между тем цирковые шоу с участием зверей запрещают по всему миру: давно доказано, что животное находится в состоянии непрекращающегося стресса, что опасно и для него самого, и для окружающих.

Два года назад тигр растерзал смотрительницу в британском зоопарке. Трагедия в Италии — однозначный ответ на наболевший вопрос: «Можно ли использовать зверей в цирковых шоу»?

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