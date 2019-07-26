В Италии требуют вынести вотум недоверия Маттео Сальвини

Группа из 52 итальянских парламентариев из оппозиционной Демократической партии (ДП) представила сегодня, 25 июля, в Сенате парламента Италии резолюцию с требованием выразить недоверие вице-премьеру и министру внутренних дел, сенатору Маттео Сальвини.

Демократы требуют выразить недоверие Сальвини из-за публикаций в итальянской прессе о том, что входящая в правящую коалицию партия «Лига», лидером которой и является Сальвини, якобы получала финансирование от Российской Федерации.

В резолюции демократов утверждается, что Сальвини якобы «как минимум в двух серьезных случаях сделал лживые заявления», пишет regnum.ru.

Напомним, что историю о якобы финансировании Россией партии «Лига» начал распространять ещё в феврале 2019 года популярный в Италии еженедельник L'Espresso. По утверждению издания, представители «Лиги» якобы вели какие-то секретные переговоры в Москве, чтобы получить крупное финансирование от каких-то тайных российских фондов в преддверии евросоюзных выборов.

Утверждалось, что финансовая помощь из Москвы должна была поступить под видом сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива. Сделку эту оформлял в обстановке глубокой секретности доверенное лицо лидера «Лиги», глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини. С российской стороны был некий «видный представитель истеблишмента».

Новое звучание этот скандал получил уже 10 июля после публикации американским порталом Buzzfeed материалов, в которых приводится расшифровка переговоров. Собеседники якобы обсуждают поставки российской нефти, часть доходов от которой в размере 65 млн долларов должна пойти на финансирование «Лиги».

Сам Сальвини категорически отвергает какую-либо связь его партии с «российскими фондами» и уже заявил, что подаст в суд на любого, кто будет утверждать, что такая связь есть.