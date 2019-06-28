В Италии три человека стали жертвами жары

Пятница, 28 Июнь 2019 Италия Италия

В Италии три человека стали жертвами жары

Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах.

Министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.

Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах, в частности о Риме, Милане, Неаполе, Турине, Венеции, Болонье и Флоренции, где столбик термометра сейчас вплотную подобрался к 40-градусной отметке, пишет РИА Новости.

Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который часто сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

В сложившейся ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в так называемую "группу риска", прежде всего пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.

По данным синоптиков, нынешняя неделя в Италии стала самым "горячим" периодом года. В некоторых городах и районах страны такой жары в июне не фиксировалось с середины 1950-х годов. Ожидается, что начиная с субботы, температура воздуха все-таки начнет падать. В этот день "красный" уровень метеоопасности скорее всего будет введен лишь в четырех городах Италии, в числе которых останется Рим.

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