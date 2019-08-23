В Италии туристку оштрафовали на 450 евро

Пятница, 23 Август 2019 Италия Италия

В Италии туристку оштрафовали на 450 евро

Туристку из Белоруссии оштрафовали на 450 евро за купание в историческом фонтане в центре Рима.

"Полицейские оштрафовали 41-летнюю туристку из Белоруссии за купание в "фонтане богов" (Fontana della Dea) на площади Пополо в Риме. Нарушительницу оштрафовали на 450 евро и запретили в течение 48 часов возвращаться на это место", — пишет портал.

Фонтан работы Джованни Чеккарини появился в Риме в 1823 году, его архитектор – Джузеппе Валадье, пишет tourism.interfax.ru.

В столице Италии действует запрет на купание в фонтанах и многие другие ограничения. В частности, туристам нельзя сидеть или катить чемодан по ступеням Испанской лестницы, употреблять в туристических местах еду, которая может просыпаться или пролиться и гулять с голым торсом.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья