В Италии туристку оштрафовали на 450 евро

"Полицейские оштрафовали 41-летнюю туристку из Белоруссии за купание в "фонтане богов" (Fontana della Dea) на площади Пополо в Риме. Нарушительницу оштрафовали на 450 евро и запретили в течение 48 часов возвращаться на это место", — пишет портал.

Фонтан работы Джованни Чеккарини появился в Риме в 1823 году, его архитектор – Джузеппе Валадье, пишет tourism.interfax.ru.

В столице Италии действует запрет на купание в фонтанах и многие другие ограничения. В частности, туристам нельзя сидеть или катить чемодан по ступеням Испанской лестницы, употреблять в туристических местах еду, которая может просыпаться или пролиться и гулять с голым торсом.