В Италии участника теракта 1980 года приговорили к пожизненному заключению

Он был признан одним из причастных к организации теракта в Болонье в 1980 году.

В результате крупнейшего в истории Италии теракта на вокзале Болоньи в августе 1980 года погибли 85 и были ранены более 200 человек, пишет regnum.ru.

Представители стороны защиты после вынесения приговора заявили, что осуждать спустя 40 лет после предполагаемого совершения преступления «бесчеловечно». Представители ассоциации семей пострадавших в результате теракта в ответ напомнили, что некоторые из наказаний за Холокост настигли виновных и спустя более продолжительное время.

67-летний Каваллини провел в тюрьме большую часть своей жизни: он был арестован в 1983 году в Милане и ранее уже был приговорен к нескольким пожизненным заключениям за организацию других террористических актов в конце 1970-х — начале 1980-х годов.