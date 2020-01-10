В Италии участника теракта 1980 года приговорили к пожизненному заключению

Пятница, 10 Январь 2020 Италия Италия

В Италии участника теракта 1980 года приговорили к пожизненному заключению

Суд присяжных в четверг, 9 января, приговорил к пожизненному заключению Джилберто Каваллини.

Он был признан одним из причастных к организации теракта в Болонье в 1980 году.

В результате крупнейшего в истории Италии теракта на вокзале Болоньи в августе 1980 года погибли 85 и были ранены более 200 человек, пишет regnum.ru.

Представители стороны защиты после вынесения приговора заявили, что осуждать спустя 40 лет после предполагаемого совершения преступления «бесчеловечно». Представители ассоциации семей пострадавших в результате теракта в ответ напомнили, что некоторые из наказаний за Холокост настигли виновных и спустя более продолжительное время.

67-летний Каваллини провел в тюрьме большую часть своей жизни: он был арестован в 1983 году в Милане и ранее уже был приговорен к нескольким пожизненным заключениям за организацию других террористических актов в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

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