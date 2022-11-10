В Италии украли картину ди Кирико

Четверг, 10 Ноябрь 2022 Италия Италия

В Италии украли картину ди Кирико

Из Национального музея Матеры в Италии украли картину Джакомо ди Кирико "Эффект снега".

Из Национального музея Матеры украли картину Джакомо ди Кирико "Эффект снега", сообщается на сайте министерства культуры Италии. Полотно выставлялось в Палаццо Ланфранки, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел несколько дней назад. О произошедшем уведомили министра культуры Дженнаро Санджулиано. Сейчас ведется расследование.

Ди Кирико (1844 — 1883) — один из самых известных неаполитанских художников XIX века. Среди его работ "Buoso da Duera" "Donna lucana", "Sposalizio in Basilicata".

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