В Италии украли картину ди Кирико
Из Национального музея Матеры в Италии украли картину Джакомо ди Кирико "Эффект снега".
Из Национального музея Матеры украли картину Джакомо ди Кирико "Эффект снега", сообщается на сайте министерства культуры Италии. Полотно выставлялось в Палаццо Ланфранки, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел несколько дней назад. О произошедшем уведомили министра культуры Дженнаро Санджулиано. Сейчас ведется расследование.
Ди Кирико (1844 — 1883) — один из самых известных неаполитанских художников XIX века. Среди его работ "Buoso da Duera" "Donna lucana", "Sposalizio in Basilicata".