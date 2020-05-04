В Италии успешно испытали на мышах вакцину от коронавируса

Об этом 4 мая сообщает агентство ANSA со ссылкой на руководство Takis.

По информации источника, оказавшиеся в организме мышей с введённой вакциной антитела, смогли заблокировать развитие коронавируса, пишет regnum.ru.

Также сообщается, что испытания были проведены на базе римской лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и уточняется, что испытания данной вакцины на людях стартуют не раньше осени текущего года.