В Италии успешно испытали на мышах вакцину от коронавируса

Понедельник, 04 Май 2020 Италия Италия

В Италии успешно испытали на мышах вакцину от коронавируса

Разрабатываемая итальянской компанией Takis вакцина от нового коронавируса показала свою эффективность во время испытаний на мышах.

Об этом 4 мая сообщает агентство ANSA со ссылкой на руководство Takis.

По информации источника, оказавшиеся в организме мышей с введённой вакциной антитела, смогли заблокировать развитие коронавируса, пишет regnum.ru.

Также сообщается, что испытания были проведены на базе римской лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и уточняется, что испытания данной вакцины на людях стартуют не раньше осени текущего года.

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